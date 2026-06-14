Поезд протаранил Lexus на железнодорожном переезде в Хабаровском крае

По данным ведомства, около 23:16 13 июня водитель внедорожника марки Lexus выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате автомобиль совершил столкновение с поездом. В результате ДТП водитель иномарки погиб, а трое его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.