Поезд протаранил Lexus на железнодорожном переезде в Хабаровском крае

Пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края информирует о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшим вечером, 13 июня, — в результате аварии один человек погиб, трое доставлены в больницу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», авария случилась на железнодорожном переезде в посёлке Дормидонтовка в Вяземском районе.
По данным ведомства, около 23:16 13 июня водитель внедорожника марки Lexus выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, в результате автомобиль совершил столкновение с поездом. В результате ДТП водитель иномарки погиб, а трое его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП погиб 85-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Калинина в районе дома № 37. Наезд на пенсионера допустил водитель автомобиля «Хонда Фит Шаттл». Отметим, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.