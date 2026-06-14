Матрос погиб на пожаре на борту буксира «Механик Федоров» в Усть-Куте

IrkutskMedia, 14 июня. На территории причала Западного грузового района в Усть-Куте произошел пожар на борту буксира-толкача «Механик Федоров». В результате произошедшего погиб матрос. Трагедия произошла 13 июня около 16.00.
Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры уточняет, что пожар произошёл в акватории реки Лены. Загорелся бытовой отсек судна. Повреждена кормовая часть, судно подтоплено, село на мель. Пожар в настоящее время ликвидирован, разлива топлива и загрязнения акватории не произошло.
Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, следователь Братского следственного отдела на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования проконтролирует транспортная прокуратура.
В целях координации действий правоохранительных органов на место выехал Осетровский транспортный прокурор. Надзорным ведомством проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания. Следователи устанавливают размер ущерба устанавливается. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее агентство сообщало, что вечером 5 июня катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища около поселка Ершово. На борту маломерного судна находилось двое человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Тела погибших обнаружили в рубке катера. В поисках принимали участие 28 человек и девять единиц техники. Судно найдено при помощи эхолота и видеокамеры на глубине 25 метров.