Матрос погиб на пожаре на борту буксира «Механик Федоров» в Усть-Куте

Ранее агентство сообщало, что вечером 5 июня катер опрокинулся в акватории Усть-Илимского водохранилища около поселка Ершово. На борту маломерного судна находилось двое человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Тела погибших обнаружили в рубке катера. В поисках принимали участие 28 человек и девять единиц техники. Судно найдено при помощи эхолота и видеокамеры на глубине 25 метров.