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Альпинист по прозвищу Человек-паук упал в кратер спящего вулкана и погиб

Спасатели нашли тело альпиниста по прозвищу Человек-паук, который упал в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале.

Альпинист Антар аль-Абси, получивший в Йемене прозвище Человек-паук, погиб в результате падения в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале с сернистыми водами, сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Гора, в жерло которой упал мужчина, находится в провинции Эд-Дали на юге республики. Через несколько часов после получения сигнала об исчезновении альпиниста спасатели нашли тело погибшего.

«Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции…» — отметили в службе гражданской обороны Йемена.

Аль-Абси получил известность за видеоролики, на которых он был запечатлён занимающимся альпинизмом в опасных горных районах. При этом мужчина совершал восхождения без необходимого оборудования, страховки и обуви, подвергая свою жизнь угрозе.

Напомним, в мае в Индонезии группа туристов оказалась во время извержения на вулкане Маунт-Дуконо. По меньшей мере трое путешественников погибли.