На одном из крымских заводов произошла аварийная ситуация: власти рассказали о ЧП в Армянске

В Крыму сохраняется непростая ситуация с топливом. С 12 июня продажа бензина на сети АЗС «ТЭС» идет исключительно по QR-кодам. При этом ГСМ имеется в свободной продаже на ряде бензоколонок республики. Такая возможность сохраняется также у жителей и госй Севастополя. В регионах, где введены ограничения на топливо, можно использовать QR-коды с девяти утра до девяти вечера.