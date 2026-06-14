В Хабаровском крае задержали поезда из-за смертельной аварии на путях

Транспортная прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на железнодорожном переезде у станции Дормидонтовка в Хабаровском крае. Lexus столкнулся с грузовым поездом вечером 13 июня, сообщили в прокуратуре.
Авария произошла около 23:20 по местному времени на регулируемом переезде Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, машинист заметил выезжающий на пути автомобиль и применил экстренное торможение, но остановить состав до столкновения не успел.
Водитель Lexus погиб на месте. Троих пассажиров доставили в больницу. Локомотив получил повреждения, размер ущерба ещё устанавливают.
Из-за аварии задержались грузовые поезда. Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев.
Хабаровская транспортная прокуратура проверяет, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.