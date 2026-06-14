В Одессе микроавтобус ТЦК сбил человека

Напомним, 11 июня сообщалось, что в городе Николаеве молодой человек применил физическую силу к сотрудникам ТЦК, пытаясь защитить своего отца от принудительной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, как юноша сначала наносит несколько ударов ногами лежащему на земле человеку в военной форме, затем сбивает с ног ещё одного.