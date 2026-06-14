В Одессе микроавтобус ТЦК сбил человека

Микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) совершил наезд на человека в Одессе, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».
На кадрах, размещённых в публикации, видно, как пешеход движется впереди транспортного средства, водитель которого решил сдать назад. Спустя несколько секунд микроавтобус сбивает мужчину, который падает на дорогу.
Машина сразу после случившегося остановилась. Потерпевший поднялся и вместе с прохожими попытался открыть дверь микроавтобуса и вытянуть сотрудников ТЦК из машины. В ответ военкомы применили газовый баллончик.
Напомним, 11 июня сообщалось, что в городе Николаеве молодой человек применил физическую силу к сотрудникам ТЦК, пытаясь защитить своего отца от принудительной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, как юноша сначала наносит несколько ударов ногами лежащему на земле человеку в военной форме, затем сбивает с ног ещё одного.