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Опубликованы кадры с места трагедии в Златоусте, где погибли женщина и ее сын

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня произошло обрушение кровли частного жилого дома по улице 4-я Тесьминская.

Источник: dostup1.ru

В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один — 19-летний парень — госпитализирован.

По данному факту следователем СКР организована процессуальная проверка.

«Глава Златоустовского городского округа Олег Решетников выразил самые искренние соболезнования родным и близким. Пострадавший находится в травматологическом отделении. Состояние стабильное, но тяжелое», — прокомментировали в мэрии.

Также Решетников пообщался с дочерью погибшей. «Город окажет всю необходимую помощь семье. По данным Комитета по управлению имуществом, в очереди на получение нового жилья семья не состояла», — утверждают чиновники.