Опубликованы кадры с места трагедии в Златоусте, где погибли женщина и ее сын

В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один — 19-летний парень — госпитализирован.
По данному факту следователем СКР организована процессуальная проверка.
«Глава Златоустовского городского округа Олег Решетников выразил самые искренние соболезнования родным и близким. Пострадавший находится в травматологическом отделении. Состояние стабильное, но тяжелое», — прокомментировали в мэрии.
Также Решетников пообщался с дочерью погибшей. «Город окажет всю необходимую помощь семье. По данным Комитета по управлению имуществом, в очереди на получение нового жилья семья не состояла», — утверждают чиновники.