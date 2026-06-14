Охотник озвучил неожиданную версию пропажи Усольцевых в тайге

Почти девять месяцев назад в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых. С тех пор никаких их следов найдено не было. Опытный красноярский охотник Виктор Маягачев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал свою версию произошедшего.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали в лесу 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшой туристический поход в районе поселка Кутурчин.
Они оставили машину на краю поселка и ушли. С тех пор их никто не видел. По воспоминаниям очевидцев, в тот день Усольцевы были легко одеты, однако спустя несколько часов неожиданно пошел снег, а температура резко упала.
По данным СК, официальной остается версия о несчастном случае. Однако озвучивались и другие предположения: от встречи с дикими животными до спланированного побега в другую страну.
Поиски Усольцевых возобновились в середине мая 2026 года, пока результатов они не принесли.
«Они сошли с тропы и заблудились. Вероятно, у них не было средств для навигации. Уйти Усольцевы могли на 50 км, в то место, которое пока не охвачено поисками. Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — отметил охотник.
Специалист предупредил, что туристы, охотники и все, кто отправляется в лес, должны в обязательном порядке брать с собой средства навигации.
«Нужно брать с собой средства навигации всем, кто отправляется в лес, тайгу, даже ненадолго, даже по проверенной тропе и знакомым местам», — подчеркнул он.
Ранее охотник назвал главную ошибку пропавших в тайге Усольцевых.