Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотник озвучил неожиданную версию пропажи Усольцевых в тайге

Семья Усольцевых — Сергея, Ирина и пятилетняя Арина — пропали в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Новые детали их исчезновения — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Почти девять месяцев назад в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых. С тех пор никаких их следов найдено не было. Опытный красноярский охотник Виктор Маягачев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал свою версию произошедшего.

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали в лесу 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшой туристический поход в районе поселка Кутурчин.

Они оставили машину на краю поселка и ушли. С тех пор их никто не видел. По воспоминаниям очевидцев, в тот день Усольцевы были легко одеты, однако спустя несколько часов неожиданно пошел снег, а температура резко упала.

По данным СК, официальной остается версия о несчастном случае. Однако озвучивались и другие предположения: от встречи с дикими животными до спланированного побега в другую страну.

Поиски Усольцевых возобновились в середине мая 2026 года, пока результатов они не принесли.

«Они сошли с тропы и заблудились. Вероятно, у них не было средств для навигации. Уйти Усольцевы могли на 50 км, в то место, которое пока не охвачено поисками. Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — отметил охотник.

Специалист предупредил, что туристы, охотники и все, кто отправляется в лес, должны в обязательном порядке брать с собой средства навигации.

«Нужно брать с собой средства навигации всем, кто отправляется в лес, тайгу, даже ненадолго, даже по проверенной тропе и знакомым местам», — подчеркнул он.

Ранее охотник назвал главную ошибку пропавших в тайге Усольцевых.