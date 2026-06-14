Охотник озвучил неожиданную версию пропажи Усольцевых в тайге

«Они сошли с тропы и заблудились. Вероятно, у них не было средств для навигации. Уйти Усольцевы могли на 50 км, в то место, которое пока не охвачено поисками. Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — отметил охотник.