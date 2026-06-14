Обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия в Новомосковске

«В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска», — указал Миляев.
Глава региона добавил, что экстренные службы уже отреагировали на происшествие и работают на месте падения БПЛА. Специалисты уточняют характер повреждений. Правительство региона развернуло работу оперативного штаба.
Сейчас в Тульской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Росавиация закрыла для самолётов аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры приняли из соображений безопасности полётов. Кроме этого остаются закрытыми воздушные гавани в Калуге и Тамбове.
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