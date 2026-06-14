В США потерпел крушение военный самолет

В штате Вашингтон на северо-западе Соединенных Штатов потерпел крушение военный самолет. Об этом инциденте проинформировало местное представительство телеканала Fox News.
Инцидент произошел в субботу на территории округа Якима. Детали происшествия пока не уточняются.
По данным телеканала, пилоту воздушного судна удалось своевременно катапультироваться. В настоящее время он доставлен в госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате крушения на местности возник лесной пожар, в связи с чем спасательные службы приняли решение об эвакуации отдыхающих, находившихся в районе озера Римрок.
Ранее также сообщалось, что в Индии потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-32.