Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о налете беспилотников на регион. При отражении атаки обломки сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске, добавил он.
«Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется. В правительстве региона развернута работа оперативного штаба», — уточнил глава региона.
Примерно в 00:20 мск Дмитрий Миляев сообщил, что в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. В 5:00 мск он сообщил, что угроза сохраняется.
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