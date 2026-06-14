На юге Красноярского края близ озера застрял автомобиль с туристами

Накануне днем, 13 июня, спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения получили сообщение, что в районе озера Малый Кызыкуль застрял легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Туристы не смогли выбраться самостоятельно из болотистой местности. Поэтому потребовалась эвакуация. Спасатели справились с задачей и передали искателей приключений полиции.
Второй случай, когда потребовалась помощь профессионалов, зафиксирован в окрестностях краевого центра, в районе станции Снежница. В вечернее время заблудился 35-летний мужчина. Он позвонил по номеру 112. Спасатели Красноярского ПСО более двух часов искали потерявшегося мужчину. А когда нашли, обнаружили на нем несколько впившихся клещей.