В Хабаровском крае выясняют обстоятельства столкновения автомобиля с поездом

Сотрудники Хабаровского следственного отдела на транспорте проводят процессуальную проверку инцидента на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
Предварительно установлено, что 13 июня на переезде станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги в Вяземском районе грузовой поезд столкнулся с автомобилем.
В результате инцидента водитель автомобиля погиб на месте, а пассажира с травмами госпитализировали.
В данное время организованы проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия и для выявления отсутствия или наличия нарушений правил безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.