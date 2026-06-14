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В Хабаровском крае выясняют обстоятельства столкновения автомобиля с поездом

Сотрудники Хабаровского следственного отдела на транспорте проводят процессуальную проверку инцидента на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Источник: "Российская газета"

Сотрудники Хабаровского следственного отдела на транспорте проводят процессуальную проверку инцидента на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что 13 июня на переезде станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги в Вяземском районе грузовой поезд столкнулся с автомобилем.

В результате инцидента водитель автомобиля погиб на месте, а пассажира с травмами госпитализировали.

В данное время организованы проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия и для выявления отсутствия или наличия нарушений правил безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.