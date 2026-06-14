Последняя ошибка: история Усольцевых получила неожиданную развязку

«Усольцев был опытным туристом. У опытного туриста, охотника должно быть в рюкзаке не одно средство навигации: компас, GPS-навигатор самостоятельный, например, Garmin, плюс в телефоне ещё должен быть установлен навигатор. Разрядился телефон, работаешь с другим устройством, вплоть до компаса, для ориентации в тайге. Усольцев очень легкомысленно отнесся к походу, по тропе туда и обратно можно и без этого обойтись, но они, видимо, сошли с тропы, а тайга ошибок не прощает», — отметил охотник.