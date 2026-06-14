Последняя ошибка: история Усольцевых получила неожиданную развязку

Уже почти девять месяцев в тайге Красноярского края продолжаются поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины.
28 сентября 2025 года они отправились в небольшой туристический поход к скале Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин и бесследно исчезли. Вместе с ними пропала и их собака породы корги по кличке Лада. Несмотря на усилия сотен спасателей, волонтёров и кинологов, никаких следов семьи найдено не было.
Официальная версия следствия — несчастный случай. Но опытный красноярский охотник Виктор Маягачев в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал неожиданную версию произошедшего и объяснил, что могло стать роковой ошибкой.
Роковой день: аномальное тепло и внезапный снег.
В день исчезновения погода была аномально тёплой для сентября — около +26 градусов. Усольцевы были легко одеты, не взяли с собой тёплых вещей, палаток и запаса еды. Они оставили машину недалеко от турбазы «Геосфера» и ушли по тропе. Никто не ожидал, что через несколько часов температура резко упадёт, пойдёт снег, а тайга из дружелюбного леса превратится в смертельную ловушку.
Ирина оставила свой телефон в машине. Сигнал телефона Сергея был зафиксирован вечером 28 сентября примерно в 2−7 километрах от ближайших населённых пунктов. Это была последняя техническая зацепка. После этого — тишина.
Ошибка, которая могла стоить жизни.
Охотник Виктор Маягачев уверен: Усольцевы совершили роковую ошибку, отправившись в тайгу без надёжных средств навигации.
«Усольцев был опытным туристом. У опытного туриста, охотника должно быть в рюкзаке не одно средство навигации: компас, GPS-навигатор самостоятельный, например, Garmin, плюс в телефоне ещё должен быть установлен навигатор. Разрядился телефон, работаешь с другим устройством, вплоть до компаса, для ориентации в тайге. Усольцев очень легкомысленно отнесся к походу, по тропе туда и обратно можно и без этого обойтись, но они, видимо, сошли с тропы, а тайга ошибок не прощает», — отметил охотник.
По его словам, именно потеря ориентации стала главной причиной трагедии. Скорее всего, семья сошла с маршрута, а когда погода резко ухудшилась, они уже не могли найти дорогу назад.
Без карты, без компаса, без заряженного телефона — в незнакомой местности, где каждый куст выглядит одинаково.
Куда могли уйти: версия охотника.
Маягачев выдвинул неожиданную, но логичную версию: Усольцевы могли уйти гораздо дальше, чем предполагают спасатели.
«Они сошли с тропы и заблудились. Вероятно, у них не было средств для навигации. Уйти Усольцевы могли на 50 км, в то место, которое пока не охвачено поисками. Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — отметил охотник.
50 километров в тайге — это не прогулка. Это глухие леса, овраги, каменные россыпи, где человека может не найти никто. Если Усольцевы действительно ушли так далеко, шансы обнаружить их останки минимальны. Тайга быстро заметает следы, а дикие звери завершают работу.
Почему версия о диких зверях маловероятна.
Маягачев также опроверг версию о том, что Усольцевых могли растерзать дикие звери. Эта гипотеза активно обсуждалась в начале поисков, но охотник считает её несостоятельной.
«Маловероятно, что Усольцевы встретились с хищником, который их растерзал. Тем более их двое взрослых было», — добавил эксперт.
Волки, медведи и другие крупные хищники редко нападают на группу людей, особенно если те не представляют угрозы или не ранили животное. Осенью звери сыты, у них другие заботы — подготовка к зиме, поиск берлог. К тому же, в случае нападения остались бы следы, вещи, кровь. Но ничего этого найдено не было.
Ход поисков: 1500 человек и 1000 квадратных километров.
Активная фаза поисков началась 30 сентября 2025 года и длилась до 12 октября. В ней участвовали более 1500 человек: альпинисты, профессиональные спасатели, полицейские, волонтёры и местные жители. Использовались вертолёты, дроны с тепловизорами, квадроциклы, кинологи с собаками. Но никаких следов семьи обнаружить не удалось.
В середине мая 2026 года, после частичного схода снега, поиски возобновились. В операции участвовали около 80 специалистов — спасатели, силовики, волонтёры, криминалисты, кинологи. За несколько недель они обследовали около 1000 квадратных километров горно-лесистой местности, включая пещеру в районе горы Мальвинка. Снова — безрезультатно.
Что делать, чтобы не повторить их судьбу.
Охотник Виктор Маягачев предупреждает всех, кто отправляется в лес, тайгу или горы: не полагайтесь на удачу и знакомую тропу.
«Нужно брать с собой средства навигации всем, кто отправляется в лес, тайгу, даже ненадолго, даже по проверенной тропе и знакомым местам», — подчеркнул он.
Компас, GPS-навигатор, заряженный телефон с установленными офлайн-картами, запасная батарея, спички, нож, тёплая одежда — даже если вы идёте «на час». Тайга не прощает самоуверенности. История семьи Усольцевых — жестокое напоминание об этом.