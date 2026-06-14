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Вертолет потерпел крушение в аэропорту Норт-Перри во Флориде

В результате крушения вертолета в американском аэропорту пострадали четыре человека.

Источник: Аргументы и факты

В результате крушения вертолета в США пострадали четыре человека. Инцидент произошел на территории аэропорта Норт-Перри в штате Флорида, сообщает местная телекомпания NBC6, ссылаясь на представителей пожарной службы.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов уточнило, что крушение воздушного судна Robinson R44 произошло при попытке взлета.

После касания земли вертолет перевернулся и совершил столкновение с находившимся рядом самолетом. В результате аварии пострадали четыре человека.

Накануне также стало известно, что в штате Вашингтон на северо-западе США потерпел крушение военный самолет.

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