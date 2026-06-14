Yemen Online: альпинист по прозвищу Человек-паук упал в кратер вулкана в Йемене

ДОХА, 14 июня. /ТАСС/. Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси, известного по прозвищу Человек-паук, в кратере вулкана Дамт. Об этом сообщила газета Yemen Online.
По информации издания, тело альпиниста было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения.
Аль-Абси был популярен в социальных сетях благодаря видео, на которых он занимался альпинизмом без страховки, оборудования и обуви. За это среди йеменцев он получил прозвище Человек-паук.