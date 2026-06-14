Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yemen Online: альпинист по прозвищу Человек-паук упал в кратер вулкана в Йемене

По информации издания, его тело извлекли из горячих вод внутри спящего Дамта в ходе поисковой операции.

ДОХА, 14 июня. /ТАСС/. Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси, известного по прозвищу Человек-паук, в кратере вулкана Дамт. Об этом сообщила газета Yemen Online.

По информации издания, тело альпиниста было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения.

Аль-Абси был популярен в социальных сетях благодаря видео, на которых он занимался альпинизмом без страховки, оборудования и обуви. За это среди йеменцев он получил прозвище Человек-паук.