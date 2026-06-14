Обломки БПЛА упали на промышленное предприятие в Тульской области

В ночь на воскресенье на город Новомосковск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале на портале «Макс».
По его словам, во время отражения налета обломки сбитых дронов упали на территорию промышленного объекта.
В своем сообщении губернатор отметил, что службы экстренного реагирования уже приведены в действие, ведется уточнение характера повреждений. Кроме того, на месте происшествия развернут оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что при ударе беспилотника ВСУ по центральному рынку в Сватово пострадали семь человек.
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