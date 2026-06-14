Бастрыкин взял на контроль аварийный дом на 22 Апреля в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице 22 Апреля в Омске. Здание, которому почти шестьдесят лет, находится в непригодном состоянии: разрушаются стены и фундамент, а в последние годы начало затапливать подвал.