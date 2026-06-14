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Бастрыкин взял на контроль аварийный дом на 22 Апреля в Омске

Помогли многочисленные обращения жителей.

Источник: Om1 Омск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице 22 Апреля в Омске. Здание, которому почти шестьдесят лет, находится в непригодном состоянии: разрушаются стены и фундамент, а в последние годы начало затапливать подвал.

По словам жильцов, из-за воды в доме появились сырость и неприятный запах. Придомовая территория не убирается, а управляющая компания не принимает мер для устранения нарушений. Обращения омичей в различные инстанции результатов не принесли.

Региональное управление СК расследует уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и работе по решению проблем жильцов. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат Следственного комитета.

СК