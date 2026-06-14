Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 14 июня три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Под Ростовом в ночь на 14 июня работали силы и средства ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ночь с 13 на 14 июня выдалась напряженной. Как сообщил губернатор Донского края Юрий Слюсарь в своем официальном канале, была зафиксирована очередная вражеская атака беспилотными летательными аппаратами. В частности, ее отразили в трех муниципалитетах: в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области уничтожили почти 20 украинских беспилотников.

Более 60 вражеских БПЛА сбили ночью в Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше