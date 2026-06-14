Частный пансионат для пожилых в Нижнем Новгороде просит проверить Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить ему доклад по публикации о якобы ненадлежащем качестве услуг пансионата в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета. По данным ведомства, в соцсетях родственники сообщили о смерти одного из постояльцев панционата — пожилого мужчины. Семья считает, что в учреждении за состоянием дедушки не следили как нужно, что и могло повлечь смерть. По ситуации организовали доследственную проверку.
Ранее в Нижегородской области по иску прокуратуры уже закрыли другой пансионат для пожилых людей, в Арзамасе, после пребывания в котором скончалась пенсионерка.