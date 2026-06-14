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Частный пансионат для пожилых в Нижнем Новгороде просит проверить Бастрыкин

Повод дали жалобы нижегородки после смерти её отца.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить ему доклад по публикации о якобы ненадлежащем качестве услуг пансионата в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета. По данным ведомства, в соцсетях родственники сообщили о смерти одного из постояльцев панционата — пожилого мужчины. Семья считает, что в учреждении за состоянием дедушки не следили как нужно, что и могло повлечь смерть. По ситуации организовали доследственную проверку.

Ранее в Нижегородской области по иску прокуратуры уже закрыли другой пансионат для пожилых людей, в Арзамасе, после пребывания в котором скончалась пенсионерка.