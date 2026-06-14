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Обломки дрона ВСУ упали на территории промпредприятия в Новомосковске

Ночью Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

Ночью Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

— В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется, — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в регионе все еще сохраняется угроза атаки БПЛА.

13 июня сообщалось, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Тем временем в Херсонской области все 14 муниципальных округов оказались полностью обесточены в связи с технологическим нарушением в энергосистеме региона.

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