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Возле Ворошиловского моста в Ростове разбилось остекление лифта

Треснувшее стекло лифта рухнуло под Ворошиловский мост с большой высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло ЧП возле Ворошиловского моста. По словам очевидцев, здесь разрушилось остекление лифтовой шахты. Об инциденте, случившемся в субботу днем, местные жители рассказали в городских пабликах.

Свидетели происшествия сообщили, что элементы конструкции рухнули вниз с большой высоты. По счастливой случайности в зоне падения обломков никого не оказалось, жертв и пострадавших нет.

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