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Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 249 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинские беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями.

Также дроны ВСУ уничтожили над Крымом и Азовским морем, говорится в публикации оборонного ведомства.

Ночью 14 июня город Новомосковск в Тульской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.

13 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по центральному рынку в Сватове в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали семь человек.

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