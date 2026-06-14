В Ростове на Таганрогской водитель «Фольксвагена» сбил подростка

17-летний подросток попытался пересечь проезжую часть в месте, которое не предназначено для перехода. В этот момент по участку дороги ехал автомобиль марки «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Водитель иномарки не сумел вовремя среагировать и остановить авто, из-за чего наехал на юношу.