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Собянин: Четыре БПЛА на подлете к Москве уничтожены системой ПВО

Четыре БПЛА на подлете к Москве уничтожены системой ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: РИА "Новости"

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал мэр.

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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