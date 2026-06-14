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Собянин: Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 249 беспилотников ВСУ над регионами России. В том числе дроны уничтожили над Крымом и Азовским морем.

Более 30 украинских беспилотников сбили за ночь 11 июня в Севастополе, в результате атаки пострадала женщина. Также в результате налета дронов произошло пять пожаров.

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