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Атака БПЛА на Дон в ночь на 14 июня стала частью удара по 15 регионам РФ

В Ростовской области в ночь на 14 июня дроны атаковали три района.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 14 июня работали силы и средства противовоздушной обороны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники уничтожили над тремя районами. Так, БПЛА сбили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал глава региона.

В свою очередь, в Минобороны РФ добавили, что в ночь на 14 июня всего вместе с Доном были атакованы 15 регионов, а также акватория Азовского моря. В частности, вражеские дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областях и в Крыму. Всего за эту ночь перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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