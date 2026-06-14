Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Ишимском районе мужчина угнал машину у знакомого и врезался в забор

Владелец забыл ключ в замке зажигания, а знакомый из окна дома заметил машину и решил прокатиться.

Источник: ГУ МВД

В Усть-Ишимском районе 33-летний мужчина не смог пройти мимо чужого «Хендай Солярис» с ключом в замке зажигания, угнал его и тут же разбил, сообщили в УМВД России по Омской области.

Всё началось с того, что хозяин иномарки отдыхал на берегу Иртыша с женой. На обратном пути встретил знакомых, разговорился и оставил свой автомобиль на обочине открытым, с ключом. Угонщик увидел знакомую машину из окна своего дома и решил прокатиться по селу. Как он позже сообщил полицейским, ничего криминального не замышлял, просто хотел проехаться.

Но дорога после дождя оказалась скользкой. «Хендай» занесло, и он врезался в деревянный забор. Пострадали зеркало, ветровик и задний фонарь. Угонщик вернул авто на место, но владелец сразу заметил повреждения. Сначала договорились полюбовно, но нарушитель не заплатил за ремонт. Теперь вместо компенсации — уголовное дело по статье 166 УК РФ.

Ранее мы рассказывали, что автослесарь с племянником угнали машину с ремонта в Омске и врезались в столб.