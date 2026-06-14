В Усть-Ишимском районе мужчина угнал машину у знакомого и врезался в забор

Всё началось с того, что хозяин иномарки отдыхал на берегу Иртыша с женой. На обратном пути встретил знакомых, разговорился и оставил свой автомобиль на обочине открытым, с ключом. Угонщик увидел знакомую машину из окна своего дома и решил прокатиться по селу. Как он позже сообщил полицейским, ничего криминального не замышлял, просто хотел проехаться.