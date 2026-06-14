Отражена атака четырёх дронов ВСУ на Москву

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских дронов самолётного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки БПЛА. А в Новомосковске обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия.