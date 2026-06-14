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Ночью над несколькими районами Ростовской области сбиты БПЛА

Сведений о жертвах или повреждениях наземной инфраструктуры пока нет.

Прошедшей ночью при отражении налета беспилотников на территорию Ростовской области были ликвидированы аппараты над Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сведений о жертвах или повреждениях наземной инфраструктуры пока нет, данные уточняются», — написал губернатор.

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