Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива под Ярославлем

Атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в Ярославской области. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
— Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет, — написал Евраев в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 249 беспилотников ВСУ над регионами России.
Ночью Новомосковск в Тульской области также подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.
11 июня в Афипском городском поселении, где после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод, ввели режим ЧС.