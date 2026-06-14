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Обломки дронов ВСУ упали на объекты по хранению топлива в Ярославской области

На базе объектов по хранению топлива в Ярославской области пытаются потушить пожар.

Источник: Комсомольская правда

Обломки дронов ВСУ упали на объекты по хранению топлива в Ярославской области. Об этом рассказал в «Максе» глава региона Михаил Евраев.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», — написал политик.

По его словам, на территории поврежденных зданий возник пожар. На месте ЧП уже работают спецслужбы для устранения очага возгорания.

Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал. При этом Евраев призвал всех жителей области быть более острожными, поскольку угроза БПЛА все еще сохраняется.

Кроме того, в регионе открыли Московский проспект с Юго-Западной окружной дорогой. Движение машин на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновилось.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 14 июня силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. Вражескую технику уничтожали в 16 регионах.

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