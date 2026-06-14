Вертолёт рухнул при вылете из аэропорта во Флориде и задел самолёт

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время попытки взлёта воздушное судно упало на землю, перевернулось и задело стоявший рядом самолёт. В итоге борт получил повреждения средней степени тяжести.
В вертолёте в момент ЧП находились пилот и пассажиры. Все четверо пострадали, но смогли самостоятельно выбраться из Robinson R44 ещё до прибытия спасателей.
Пострадавших доставили в больницу. Их травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни. Полиция Пемброк-Пайнс помогала пожарно-спасательной службе на месте происшествия.
Ранее военный самолёт потерпел крушение в округе Якима американского штата Вашингтон. После падения воздушного судна в районе происшествия начался лесной пожар.
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