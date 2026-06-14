Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолёт рухнул при вылете из аэропорта во Флориде и задел самолёт

Во Флориде вертолёт Robinson R44 разбился при вылёте из аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс. По данным телеканала NBC6 со ссылкой на экстренные службы, пострадали четыре человека.

Источник: Life.ru

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что во время попытки взлёта воздушное судно упало на землю, перевернулось и задело стоявший рядом самолёт. В итоге борт получил повреждения средней степени тяжести.

В вертолёте в момент ЧП находились пилот и пассажиры. Все четверо пострадали, но смогли самостоятельно выбраться из Robinson R44 ещё до прибытия спасателей.

Пострадавших доставили в больницу. Их травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни. Полиция Пемброк-Пайнс помогала пожарно-спасательной службе на месте происшествия.

Ранее военный самолёт потерпел крушение в округе Якима американского штата Вашингтон. После падения воздушного судна в районе происшествия начался лесной пожар.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше