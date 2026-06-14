Полуция начала проверку после ночной перестрелки в Новосибирске

Ночью на 14 июня в Новосибирске произошла перестрелка на улице Шлюзовой. Как сообщили в соцсетях, мимо компании людей проехал автомобиль, по которому мужчина открыл огонь из пистолета.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел полиции № 10 «Советский» поступило заявление от местного жителя о возможных противоправных действиях в Советском районе города. Сообщение было официально зарегистрировано, после чего на место направили наряд полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.