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Полуция начала проверку после ночной перестрелки в Новосибирске

Мужчина стрелял по машине на улице Шлюзовой.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на 14 июня в Новосибирске произошла перестрелка на улице Шлюзовой. Как сообщили в соцсетях, мимо компании людей проехал автомобиль, по которому мужчина открыл огонь из пистолета.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел полиции № 10 «Советский» поступило заявление от местного жителя о возможных противоправных действиях в Советском районе города. Сообщение было официально зарегистрировано, после чего на место направили наряд полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.