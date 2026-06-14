Полуция начала проверку после ночной перестрелки в Новосибирске

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, в отдел полиции № 10 «Советский» поступило заявление от местного жителя о возможных противоправных действиях в Советском районе города. Сообщение было официально зарегистрировано, после чего на место направили наряд полиции.