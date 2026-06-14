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Мужчина и двое детей на сапборде потерялись на озере в Башкирии

Их нашли спасатели.

Источник: МЧС РФ

На озере Кандрыкуль в Туймазинском районе пропали мужчина и двое детей на сапборде. Их нашли спасатели, сообщает руководитель Госкомитета по ЧС республики Кирилл Первов.

Житель г. Альметьевска с сыном и племянницей днем 13 июня уплыл на сапборде на озере Кандрыкуль, однако в назначенное время не вернулся. Через пять часов его жена обратилась за помощью по номеру 112.

На поиски выехали спасатели и сотрудники полиции. Пропавшие были найдены живыми и невредимыми. Оказалось, что во время плавания поднялась большая волна, которая едва не смыла людей в воду. Чтобы избежать трагедии, мужчина принял верное решение доплыть до острова посередине озера и переждать. После того, как погода успокоилась, он с детьми вернулся к своему лагерю на берегу.