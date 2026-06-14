Мужчина и двое детей на сапборде потерялись на озере в Башкирии

На поиски выехали спасатели и сотрудники полиции. Пропавшие были найдены живыми и невредимыми. Оказалось, что во время плавания поднялась большая волна, которая едва не смыла людей в воду. Чтобы избежать трагедии, мужчина принял верное решение доплыть до острова посередине озера и переждать. После того, как погода успокоилась, он с детьми вернулся к своему лагерю на берегу.