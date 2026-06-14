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Обломки БПЛА упали на объекты по хранению топлива под Ярославлем и вызвали пожар

В Ярославской области после массовой атаки украинских беспилотников обломки БПЛА попали в промышленные объекты для хранения топлива. Большинство дронов было сбито, информирует губернатор Михаил Евраев.

Источник: Life.ru

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», — пишет глава области в Максе.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. В Ярославле сняли перекрытие на перекрёстке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.

Евраев предупредил жителей, что на территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников. При обнаружении обломков он призвал не приближаться, не пользоваться рядом телефонами, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Угроза беспилотной опасности в регионе пока сохраняется. Жителям рекомендовано ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских дронов самолётного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Ранее стало известно, что в Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки БПЛА.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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