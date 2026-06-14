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Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает Росавиация.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает Росавиация.

Ограничения также ввели и в столичном аэропорту Домодедово.

— Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — говорится в Telegram-канале Росавиации.

12 июня аэропорт Домодедово также принимал и отправлял рейсы по согласованию. 9 июня аэропорты Домодедово и Жуковский тоже принимали и отправляли рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.