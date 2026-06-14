Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

— Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — говорится в Telegram-канале Росавиации.