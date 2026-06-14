Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает Росавиация.
Ограничения также ввели и в столичном аэропорту Домодедово.
— Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — говорится в Telegram-канале Росавиации.
12 июня аэропорт Домодедово также принимал и отправлял рейсы по согласованию. 9 июня аэропорты Домодедово и Жуковский тоже принимали и отправляли рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.