Атака на Дон стала частью удара, охватившего 15 российских субъектов

В ночь на 14 июня системы противовоздушной обороны Ростовской области отразили налёт беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были обезврежены в небе над Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами. Глава области отметил, что на данный момент данных о пострадавших или повреждениях на земле нет, однако информация продолжает уточняться.
В Министерстве обороны РФ уточнили, что атака на Дон стала частью масштабного удара, охватившего 15 российских субъектов и акваторию Азовского моря. Кроме Ростовской области, средства ПВО работали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, а также Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями и Крымом.
Согласно официальной сводке военного ведомства, за минувшую ночь российские системы ПВО сумели перехватить и ликвидировать в общей сложности 249 украинских БПЛА самолётного типа.