Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака на Дон стала частью удара, охватившего 15 российских субъектов

Системы ПВО сумели перехватить и ликвидировать 249 украинских БПЛА самолётного типа.

В ночь на 14 июня системы противовоздушной обороны Ростовской области отразили налёт беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были обезврежены в небе над Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами. Глава области отметил, что на данный момент данных о пострадавших или повреждениях на земле нет, однако информация продолжает уточняться.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что атака на Дон стала частью масштабного удара, охватившего 15 российских субъектов и акваторию Азовского моря. Кроме Ростовской области, средства ПВО работали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, а также Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями и Крымом.

Согласно официальной сводке военного ведомства, за минувшую ночь российские системы ПВО сумели перехватить и ликвидировать в общей сложности 249 украинских БПЛА самолётного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше