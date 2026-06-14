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В Красноярске лже-мебельщика будут судить за мошенничество на 47 тысяч рублей

Мастер взял у красноярки предоплату и заблокировал ее.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске лже-мебельщика будут судить за мошенничество. Подробности рассказали в полиции города. В прошлом, 2025 году, жительница краевого центра увидела объявление об изготовлении мебели. Ей понравилась цена — вот она и связалась с мастером, заказав у него кухонный гарнитур с вытяжкой.

Мебельных дел мастер попросил с заказчицы предоплату, якобы на материалы. Потом еще раз и еще. Так продолжалось до осени. Когда она отказалась платить, пока не увидит готовый заказ, мужчина попросту заблокировал ее во всех мессенджерах. После этого она направилась в полицию и написала заявление, указав сумму ущерба 47 тысяч рублей.

Как выяснилось, 61-летний местный житель и не собирался выполнять заказ. Ранее он уже был судим за мошенничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.