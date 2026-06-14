Вооружённые люди похитили главу аппарата Минобороны Гаити Джеймса Боярда

Ранее в Нижневартовске завершились поиски 10-летней школьницы. Она считалась пропавшей, но её нашли полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе. Вечером 8 июня, около 11 часов, девочка ушла гулять к городскому озеру и не вернулась. Её мама сразу забила тревогу и обратилась в полицию. Девочка не пострадала — видимых травм у неё нет.