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Вооружённые люди похитили главу аппарата Минобороны Гаити Джеймса Боярда

На Гаити неизвестные вооружённые люди похитили Джеймса Боярда — руководителя аппарата Министерства обороны страны. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на свой источник.

Источник: Life.ru

Похищенный также является генеральным инспектором национальной полиции и признанным экспертом в области безопасности. По данным издания, он стал самым высокопоставленным государственным чиновником за всю историю Гаити, которого когда-либо захватывали.

Что именно произошло и зачем это сделали — пока не сообщается. Власти тоже не раскрывают детали расследования и то, что они делают, чтобы освободить чиновника.

Ранее в Нижневартовске завершились поиски 10-летней школьницы. Она считалась пропавшей, но её нашли полицейские в Ханты-Мансийском автономном округе. Вечером 8 июня, около 11 часов, девочка ушла гулять к городскому озеру и не вернулась. Её мама сразу забила тревогу и обратилась в полицию. Девочка не пострадала — видимых травм у неё нет.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.