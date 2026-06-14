Смертельное ДТП унесло жизнь 30-летнего мотоциклиста в Черепановском районе

По предварительным данным, трагедия случилась в 17:50 на 31-м километре трассы К-15. Мужчина 1996 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», двигался со стороны рабочего посёлка Маслянино в сторону города Черепаново. Перед затяжным поворотом он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и врезался в автомобиль «Ниссан Ноут» под управлением женщины 1966 года рождения.