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Смертельное ДТП унесло жизнь 30-летнего мотоциклиста в Черепановском районе

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В субботу, 13 июня, на автодороге «Черепаново — Маслянино» произошло лобовое столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, трагедия случилась в 17:50 на 31-м километре трассы К-15. Мужчина 1996 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки», двигался со стороны рабочего посёлка Маслянино в сторону города Черепаново. Перед затяжным поворотом он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и врезался в автомобиль «Ниссан Ноут» под управлением женщины 1966 года рождения.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее водитель квадроцикла разбился насмерть в Мочище.