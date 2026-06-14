Ростовская область ночью отразила атаку БПЛА, ПВО сбила дроны в трех районах

Ростовская область минувшей ночью отразила атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.
Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы ПВО минувшей ночью сбили над 15 регионами РФ 249 украинских БПЛА, в том числе над Ростовской областью.
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