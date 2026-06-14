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Ростовская область ночью отразила атаку БПЛА, ПВО сбила дроны в трех районах

Ростовская область минувшей ночью отразила атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ростовская область минувшей ночью отразила атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах области.

Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы ПВО минувшей ночью сбили над 15 регионами РФ 249 украинских БПЛА, в том числе над Ростовской областью.

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