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Над Воронежской областью сбили 8 БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА отменили утром 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью над Воронежской областью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 8 беспилотников. Как рассказал губернатор Александр Гусев в 6:48 утра 14 июня, цели сбили над самой столицей Черноземья и над четырьмя районами региона.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул глава региона.

Он также сообщил об отбое опасности атаки БПЛА на территории области.

Кстати, по данным Минобороны России, за ночь, с 20.00 13-го июня до 7.00, 14-го, дежурными средствами ПВО сбили 249 беспилотнников над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымом и над Азовским морем.

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