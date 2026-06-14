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Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Кировском районе Новосибирска

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано 16 пожаров, включая два случая горения мусора и сухой травы. Огонь унёс жизнь одного человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: Сиб.фм

Пожар начался около полуночи в Кировском районе Новосибирска. В пятиэтажном жилом доме загорелась квартира на третьем этаже. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окон шёл дым. Из подъезда успели самостоятельно эвакуироваться восемнадцать жильцов, никто из них не пострадал.

Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств была спасена пожилая женщина. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1960 года рождения. Локализовать открытое горение удалось в течение получаса, полностью пожар ликвидировали к двум часам ночи. На месте работали 32 человека личного состава и 10 единиц техники. Точную причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Кроме того, за сутки на водоёмах произошло происшествие, где погиб один человек. Также, спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожных аварий, в которых четыре человека пострадали и один погиб.

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