Гусев сообщил о перехвате БПЛА над Воронежской областью в ночь на 14 июня

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Воронежем и четырьмя районами области, сообщил глава региона Александр Гусев.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Добавим, по информации Минобороны РФ, за ночь уничтожено 249 БПЛА самолётного типа над российскими регионами.
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