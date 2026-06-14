Три ребёнка пострадали в жёстком лобовом ДТП из-за собаки под Комсомольском

В Солнечном округе Хабаровского края пять человек, в том числе трое детей, пострадали в лобовом столкновении двух Toyota. Авария произошла сегодня в 12:50 на 17-м километре дороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.