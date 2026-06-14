Три ребёнка пострадали в жёстком лобовом ДТП из-за собаки под Комсомольском

В Солнечном округе Хабаровского края пять человек, в том числе трое детей, пострадали в лобовом столкновении двух Toyota. Авария произошла сегодня в 12:50 на 17-м километре дороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
По предварительным данным, 34-летняя водитель Toyota Passo объезжала собаку, внезапно выбежавшую на проезжую часть. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Corona Premio, за рулём которой был 73-летний мужчина.
Травмы получили оба водителя и трое детей, ехавших пассажирами в Toyota Passo. Детям 8, 5 и 2 года, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
В Госавтоинспекции уточнили, что дети находились на заднем сиденье. При этом средний ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства.
Ранее, 10 июня, на женщину-водителя уже составляли материал за нарушение правил перевозки детей. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Солнечного округа.