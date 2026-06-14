На трассе под Ростовом сгорела иномарка

В Ростовской области, на трассе вблизи поселка Чалтырь в воскресенье утром, 14 июня, произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, автомобиль «Тойота» врезался в зерновоз. В результате легковая машина загорелась, ее водитель погиб на месте происшествия.
— К ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек личного состава, также были задействованы три спецмашины, — сказали в экстренном ведомстве.
По факту случившегося проходит проверка.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростове загорелся двухэтажный частный дом, пожар локализован.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше