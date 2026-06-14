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Астраханцы попались с крупной партией наркотиков в Волжском

Полиция задержала двух жителей соседнего региона, перевозивших метилэфедрон.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Волжского задержали двух жителей Астраханской области, которые перевозили крупную партию наркотических веществ. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

За рулем машины находился 44-летний житель Астраханской области, а рядом с ним ехал 42-летний пассажир. Во время проверки документов и общения с правоохранителями оба мужчины заметно нервничали.

В результате досмотра обнаружили и изъяли сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство общей массой 1,708 грамма, что считается крупным размером.

В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовное дело. За это преступление им грозит суровое наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.