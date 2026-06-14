«Переведите на безопасный счёт»: волгоградка лишилась 580 тысяч

К этому моменту похищенные деньги он уже успел передать заказчикам. За мошенничество задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники тем временем проверяют, причастен ли тамбовчанин к другим аналогичным преступлениям — как в Волгоградской области, так и в других регионах России.