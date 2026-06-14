«Переведите на безопасный счёт»: волгоградка лишилась 580 тысяч

Оперативники Новоаннинского района Волгоградской области задержали 22-летнего жителя Тамбова, который под видом курьера забрал у 82-летней пенсионерки 580 тысяч рублей. Она перевела деньги мошенникам на «безопасный счёт».
В полицию обратилась пожилая жительница Новоаннинского района. В июне ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и сообщили, что якобы зафиксирован перевод её денег в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщине нужно было задекларировать все сбережения и перевести их на «безопасный счёт».
Пенсионерка поверила звонившим и передала прибывшему курьеру 580 тысяч рублей. Позже она поняла, что её обманули, и обратилась к настоящим правоохранителям.
Следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска вычислили курьера. Его задержали на территории Самарской области.
К этому моменту похищенные деньги он уже успел передать заказчикам. За мошенничество задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники тем временем проверяют, причастен ли тамбовчанин к другим аналогичным преступлениям — как в Волгоградской области, так и в других регионах России.
Ранее жительница Ленинского района пошагово рассказала, как её обрабатывали мошенники.