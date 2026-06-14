Минчанка пыталась сдать микроавтобус знакомого на металлолом

37-летняя минчанка, которая вела асоциальный образ жизни, хотела сдать микроавтобус Ford в пункт приема вторсырья, а когда не получилось, украла из него вещи, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района.
Знакомый разрешил женщине временно погостить в микроавтобусе Ford Transit. Но у нее на автомобиль были свои планы. Минчанке удалось убедить своего кавалера завести микроавтобус и отогнать его к пункту приема вторсырья. Но там Ford не приняли, потому что у нее не было документов на машину.
На этом она не остановилась, забрав лежащие в автомобиле болгарку, банку краски, покрышки, спальный мешок, две турпалатки, торговые весы и другие вещи. Часть вещей дама продала, часть сдала в ломбард, а остальное выбросила.
Когда владелец машины увидел пропажу, то обратился в милицию. Даме пришлось отвечать за свои поступки в суде. В итоге минчанке назначили наказание в виде года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Еще она должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.