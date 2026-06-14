Минчанка пыталась сдать микроавтобус знакомого на металлолом

Знакомый разрешил женщине временно погостить в микроавтобусе Ford Transit. Но у нее на автомобиль были свои планы. Минчанке удалось убедить своего кавалера завести микроавтобус и отогнать его к пункту приема вторсырья. Но там Ford не приняли, потому что у нее не было документов на машину.